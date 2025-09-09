نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان الصغير باكيا.. واجهنا هجوما كبيرا لكن نركز في علمنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر على تعادل الفراعنة أمام بوركينا فاسو ليقتربوا من التأهل للمونديال عام 2026.

وفي تصريحات تلفزيونية قال: "واجهنا هجومًا كبيرًا جدًا لكننا لا نركز إلا في عملنا فقط، وهذه دموع الفرحة، وفي النهاية نحمد الله على النتيجة".

وتابع: "أمنيتي الكبرى كانت أن تكون والدتي بجانبي لترى وجودي ضمن الجهاز الفني ونحن نحقق الصعود إلى كأس العالم".

وتعادل الفراعنة سلبيا أمام بوركينا فاسو ليكون على بعد نقطتين فقط من أجل تسجيل المشاركة الرابعة في مونديال العالم 2026 والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك.