نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يكفي.. ماذا يحتاج المنتخب المصري للتأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره بوركينا فاسو، وذلك بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 4 أغسطس بمدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.

التعادل يكفي.. ماذا يحتاج المنتخب المصري للتأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم؟

جاءت المباراة في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر في الجولة المقبلة نظيره منتخب جيبوتي، وذلك في السادس من أكتوبر المقبل، كما سيلتقي في الجولة الختامية أمام منتخب غينيا بيساو، في الثالث عشر من شهر أكتوبر القادم.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين في المباراتين القادمتين، وذلك من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم القادمة في الحادي عشر من شهر يونيو 2026، بمشاركة 48 منتخبا، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو.