نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة صربيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب إنجلترا عن تشكيلته لمواجهة نظيره الصربي بعد قليل وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة صربيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويسعى منتخب إنجلترا لتعزيز صدارته في المجموعة في وقت يأمل فيه المنتخب الصربي في تقليص الفارق ومواصلة سباق التأهل، حيث يحتل الإنجليز الصدارة برصيد 12 نقطة بينما يحتل منتخب صربيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

من المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ليفرامينتو، كونسا، جويهي، رييس جيمس

خط الوسط: ديكلان رايس، أليكسندر أندرسون، روجرز

خط الهجوم: مادويكي، أنطوني جوردون، هاري كين