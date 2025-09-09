نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا الرسمي أمام ايسلندا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب ايسلندا بعد قليل في لقاء منتظر بينهم بستاد حديقة الامراء ضمن منافسات الجولة 2 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
تشكيل فرنسا أمام ايسلندا
حراسة المرمى: منيان
خط الدفاع: جوليس كوندي، ابراهيما كوناتي، اوباميكانو، ثيو.
خط الوسط: اورلين تشواميني، كونيه، باركولا.
خط الهجوم: اوليز، تورام، كيليان مبابي.
القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وايسلندا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.