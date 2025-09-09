نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدي الدباغ يعود للتدريبات الجماعية ويستعد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، وخضع عدي الدباغ لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات تدريجيًا، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.