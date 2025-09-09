نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. تفاصيل إصابة مرموش في مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين المنتخب المصري ونظيره بوركينا فاسو، وذلك بالتعادل السلبي دون أهداف بين المنتخبين، في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

جاء شوط المباراة الأول سجالا بين المنتخبين، ولم يشهد فرص خطيرة على مرمى الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كذلك لم تكن هناك فرص هجومية محققة لمنتخبنا المصري.

خرج اللاعب عمر مرموش في الدقيقة السابعة من بداية شوط المباراة الأول، وذلك بعد تدخل قوي على أقدامه من اللاعب محمد زوجرانا.

أعلن إبراهيم فايق عبر قناة أم بي سي مصر 2، عن إصابة اللاعب عمر مرموش بكدمة قوية على مستوى الركبة، واللاعب سوف يتعرض لعمل الأشعة من أجل تحديد مدى الإصابة.

يذكر أن المباراة تقام في ملعب 4 أغسطس بمدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم.