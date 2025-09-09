نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة عمر مرموش في مباراة مصر وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر والمحترف في صفوف مان سيتي، قلق الجماهير بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الدقائق الأولى من مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت الإصابة في الدقيقة الثامنة بعد تدخل قوي مع أحد مدافعي المنتخب البوركيني، ليسقط مرموش متأثرًا بآلام شديدة في الركبة، ويطلب التبديل ليغادر الملعب وسط دعم من زملائه، ويشارك بدلًا منه المهاجم أسامة فيصل في تغيير اضطراري أجراه المدير الفني حسام حسن مبكرًا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر أن التشخيص المبدئي لإصابة مرموش عبارة عن "كدمة قوية في الركبة" وليست تمزقًا أو إصابة خطيرة كما تخوف البعض في البداية، مؤكدًا أن حالة اللاعب جيدة ومستقرة، وأنه سيخضع لفحوصات دقيقة بعد اللقاء للتأكد من حجم الإصابة بشكل نهائي.

وأكد المصدر أن استبدال اللاعب جاء كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة، مشددًا على أن المؤشرات الأولية تبعث على الاطمئنان، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية عودته سريعًا للمشاركة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

إصابة مرموش وإن كانت عابرة في تشخيصها المبدئي، إلا أنها أربكت الحسابات الفنية لحسام حسن مبكرًا في مباراة مصيرية، خصوصًا أن الفوز بها يعني ضمان تأهل مصر رسميًا إلى مونديال 2026.