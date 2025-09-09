نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والأفريقية، مساء الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، صوب العاصمة البوركينية واغادوغو، حيث يستضيف ملعب "4 أغسطس" المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراعنة في مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026



تحمل المباراة طابعًا خاصًا وحاسمًا، إذ يدخلها الفراعنة بأمل وحلم التأهل الرسمي لنهائيات المونديال بعد غياب دام منذ نسخة روسيا 2018، بينما يسعى أصحاب الأرض إلى التمسك بفرصتهم في المنافسة رغم صعوبة الموقف.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن وصيف المجموعة منتخب بوركينا فاسو الذي يمتلك 14 نقطة فقط، مما يجعل الفوز كفيلًا بحسم بطاقة التأهل المباشر للمونديال دون انتظار باقي الجولات.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتأتي المواجهة ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية، وتقام على ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة واغادوغو.

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون مباراة مصر وبوركينا فاسو محط اهتمام إعلامي كبير، حيث يمكن متابعتها عبر أكثر من قناة:

MBC مصر 2 (معلق: فارس عوض)

ON Sports 1 (معلقان: أيمن الكاشف – مؤمن حسن)

SSC1 HD السعودية (معلق: عصام عبده)

كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد الذي يبث قنوات MBC وشبكة الرياضة السعودية.

وفي بعض الأحيان تبث قنوات أون تايم سبورتس المباريات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لكن لم يتم التأكيد بشأن هذه المباراة.

موقف المجموعة الأولى في التصفيات

تتصدر مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ19 نقطة من 7 مباريات، بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

الترتيب الكامل للمجموعة:

مصر – 19 نقطة

بوركينا فاسو – 14 نقطة

سيراليون – 9 نقاط

غينيا بيساو – 7 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

الفوز يمنح منتخب مصر 22 نقطة وهو رقم لن تصل إليه بوركينا فاسو حتى في حال الفوز في مباراتيه المتبقيتين، ليضمن الفراعنة بطاقة التأهل رسميًا بجانب منتخب المغرب الذي حسم تأهله مسبقًا.

التاريخ بين المنتخبين

يحمل تاريخ المواجهات بين مصر وبوركينا فاسو أفضلية واضحة للفراعنة، حيث التقيا في 7 مناسبات سابقة، فاز المنتخب المصري في 5 مباريات، مقابل فوزين فقط للمنتخب البوركيني.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، خالد صبحي، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: تريزيجيه، دونجا، محمود صابر

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

ماذا تعني المباراة للفراعنة؟

الانتصار على بوركينا فاسو لا يعني فقط التأهل إلى المونديال، بل سيكون بمثابة رسالة قوية بأن الكرة المصرية استعادت مكانتها في القارة السمراء، تحت قيادة نجمها الأول محمد صلاح وبقية العناصر المميزة.

وبذلك، يطمح المصريون لكتابة فصل جديد في تاريخ المنتخب، وحجز بطاقة المشاركة الرابعة في كأس العالم بعد أعوام 1934، 1990، و2018.