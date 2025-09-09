نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل سلبي في الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، مع آمال معلقة على الفراعنة لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم.

ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، اللقاء بتشكيل هجومي ضم كلًا من محمد صلاح وعمر مرموش في خط المقدمة، فيما تولى محمد الشناوي حراسة المرمى، خلف خط دفاع مكوّن من محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، وأحمد عيد.

وفي خط الوسط، دفع الجهاز الفني بالثلاثي مروان عطية، أحمد نبيل "كوكا"، ومحمود حسن "تريزيجيه" لمحاولة فرض السيطرة وصناعة الفرص.

ورغم محاولات المنتخب المصري خلال الشوط الأول، لم يتمكن اللاعبون من هز شباك الفريق البوركيني، الذي ظهر بتنظيم دفاعي جيد واعتمد على المرتدات السريعة.

ومن المنتظر أن يجري حسام حسن بعض التعديلات التكتيكية خلال الشوط الثاني في محاولة لحسم اللقاء وضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.