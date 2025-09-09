نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن منصور: أعتز بهدفي في السوبر أمام الأهلي.. وقميص القلعة البيضاء حلم لأي لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أنه يعتز بهدفه التاريخي في شباك الأهلي خلال مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن سعادته الحقيقية كانت في إسعاد جماهير القلعة البيضاء بهذا الإنجاز.

أيمن منصور: أعتز بهدفي في السوبر أمام الأهلي.. وقميص القلعة البيضاء حلم لأي لاعب

وطالب منصور لاعبي الزمالك بالاجتهاد والتركيز داخل الملعب من أجل الجماهير العريضة التي تزحف خلف الفريق بالملايين، موضحًا أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الزمالك، لكن المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين في بذل الجهد لتحقيق طموحات النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "زمالك نيوز " على شاشة قناة الزمالك مع مها صبري، أن الفريق قادر على التتويج بالبطولات هذا الموسم، إذا التزم بالبحث عن الفوز في كل مباراة، مشددًا على أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة المصري في الدوري باعتباره فريقًا يسير بخطى ثابتة.

وأشار منصور إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يساند الفريق في جميع الأوقات، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية لمواصلة المنافسة على كافة البطولات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر هو الأجدر بوضع التشكيل الأفضل للفراعنة، لافتًا إلى أن ثقافته الكروية تقوم على البحث عن الانتصار سواء داخل أو خارج الأرض.