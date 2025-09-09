فـي تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة فـي تاريخها والجزائر تتعثر

مالابو ـ أ.ف.ب: بلغت تونس نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة السابعة في تاريخها، بتغلبها على مضيفتها غينيا الإستوائية بهدف قاتل 1-0 ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية. وأصبح «نسور قرطاج» ثاني المنتخبات الإفريقية المتأهلة بعد المغرب من المجموعة الخامسة قبل جولتين من انتهاء التصفيات، والمنتخب العربي الثالث بعد المغرب و الأردن من قارة آسيا.

وتدين تونس بفوزها إلى البديل محمد علي بن رمضان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4 بعد انتزاع البديل الآخر فراس شواط كرة من المدافع ساوول كوكو انفرد من بعدها بالمرمى، لكنه مرر الكرة إلى زميله بن رمضان الذي تابعها في الشباك. قال بن رمضان بعد المباراة «الحمد لله على تسجيل الهدف ومنح التأهل للمنتخب. كلنا مجموعة واحدة، اللاعبين والمدرب والجهاز الفني وأسعدنا الجمهور التونسي».

وتابع «مبروك علينا تحقيق هذا التأهل الثمين. عندما استلم فراس شواط الكرة في اللحظات الأخيرة، عرفت أنه سيفوز بالمواجهة الثنائية أمام لاعب غينيا الاستوائية، فتقدمت ووضعت نفسي في موقع سانح للتسجيل وقدم لي تمريرة حاسمة رائعة».

بدوره، صرّح قائد المنتخب فرجاني ساسي «أتينا إلى هنا لانتزاع بطاقة التأهل والحمد لله نجحنا بتحقيق هذا الهدف، وهذا الأمر الأكثر أهمية».

وأضاف لاعب الغرافة القطري «كانت المباراة الأصعب في التصفيات وكنا نتوقع ذلك نظرا للظروف وأرض الملعب والرطوبة. عرفنا كيف نتأقلم مع ظروف المواجهة. سنحت أمامهم العديد من الفرص وكنا حاضرين لذلك. آمنا بأنفسنا حتى اللحظات الأخيرة».

ورفعت تونس التي يقودها المدرب سامي الطرابلسي، قائد المنتخب في مونديال 1998، رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 10 نقاط عن ناميبيا التي لم تعد قادرة على اللحاق بمنافستها على الرغم من خوضها مباراة أقل. وسبق لتونس أن تأهلت إلى المونديال ست مرات (1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022).

وتأمل تونس أن تحقق إنجازا شخصيا في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

وواصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته محققا الفوز السابع تواليا على حساب مضيفه الزامبي 2-0 على ملعب ليفي مواناواسا في مدينة ندولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة. سجّل يوسف النصيري (7) وحمزة إيجامان (47) هدفي المباراة. ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات، أمام تنزانيا (10 نقاط)، فيما تجمد رصيد زامبيا عند ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام النيجر، والكونغو خامسة بنقطة، بينما كانت أريتيريا قد انسحبت من التصفيات. وفي المجموعة السابعة تغلبت موزامبيق على ضيفتها بوتسوانا 2-0 لترفع رصيدها إلى 15 نقطة خلف الجزائر المتصدرة برصيد 18 نقطة.

وسيتأجل حسم الجزائر لبطاقة التأهل إلى الجولتين الأخيرتين الشهر المقبل، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الغيني على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية المعتمدة أرضا لغينيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة. وكان يحتاج المنتخب الجزائري إلى الفوز وتعثر ملاحقيه الموزامبيقي والأوغندي ليضمن تأهله للمرة الخامسة في تاريخه بعد 1982 و1982 و2010 و2014 عندما بلغ الدور الثاني، إلا انه فقد نقطتين ثمنتين، مقابل فوز مطارديه إذ تغلبت موزامبيق على ضيفتها بوتسوانا 2-0، وأوغندا على الصومال بالنتيجة عينها.

وحافظت غانا على فارق النقاط الثلاث مع ملاحقتها مدغشقر في المجموعة التاسعة.

وتغلبت غانا بصعوبة عى ضيفتها مالي 1-0 في أكرا سجله ألكسندر دجيكو إثر تمريرة من المخضرم جوردان أيو (49).

كما فاز المنتخب الملاغاشي على مضيفه التشادي 3-1. سجل للفائز وارن كادي (52) وراين رافيلوسون (62) وحكيم عبد الله (90+3)، وللخاسر إيف اللاربيي (25).

ورفعت غانا رصيدها إلى 19 نقطة ولمدغشقر 16 نقطة وتأتي جزر القمر ثالثة (15 نقطة) ومالي رابعة (12) وافريقيا الوسطى خامسة (5) وتشاد سادسة (نقطة).

وفي المجموعة الرابعة تغلبت ليبيا على ضيفتها اسواتيني 2-0 على ملعب بنغازي الدولي. سجل الهدفين معاذ عيسى (8) وعز الدين «عيزو» المريمي (19).