مباراة ودية بين أكاديميتي العلياء والحبسي فـي العوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

أقيمت بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة مباراة ودية بين أكاديمية العلياء وأكاديمية علي الحبسي وذلك على الملعب المعشب لفريق العلياء الرياضي الثقافي. حضر المباراة سعادة طارق بن محمد الخروصي عضو مجلس الشورى ونبهان بن خلف البحري رئيس فريق العلياء الرياضي الثقافي ومحمد بن عبدالله العوفي رئيس المركز الرياضي بولاية العوابي وعلي الحبسي حارس منتخب سلطنة عمان سابقًا وجمع غفير من الحضور المهتمين بالرياضة. تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث خاضت كل مجموعة مباراة لمدة 30 دقيقة، مما أتاح لهم الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم واكتساب المزيد من الخبرة. وقد شهدت المباراة أجواءً حماسية وتنافسية، حيث أظهر اللاعبون مهاراتهم الفنية والتكتيكية، وتخللت المباراة العديد من الفرص الهجومية من كلا الفريقين، مع تألق لافت لحراس المرمى في التصدي للكرات الخطيرة. كما تم تبادل الأدوار بين اللاعبين، مما ساهم في تعزيز روح الفريق والتعاون بينهم.

وفي ختام المباراة، تم تكريم اللاعبين من قبل سعادة طارق بن محمد الخروصي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وعلي الحبسي، حيث تم توزيع جوائز رمزية على المشاركين، مما يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير مهارات الشباب وتعزيز الروح الرياضية.

وقال علي الحبسي إن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها أكاديمية الحبسي مع الأكاديميات الرياضية المختلفة في سلطنة عمان لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وصقل المواهب، وتمكين الشباب من استغلال وقت فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع ليكون لهم دور ملموس في المساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم. وأكد علي الحبسي بأن هذه المباراة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأكاديميات الرياضية في سلطنة عمان وتوفير منصة للاعبين الشباب لإظهار مواهبهم.