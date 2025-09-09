السعودية تنتزع تعادلا متأخرا أمام تشيكيا فـي اختبار ودي قبل الملحق

براغ ـ أ.ف.ب: خطف المنتخب السعودي تعادلا متأخرا من مضيفه التشيكي 1-1 بهدف رائع لعبد الله الحمدان من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع في لقاء وديّ ، استعدادا للملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم. ومنح مهاجم سلافيا براغ توماش خوري التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (21)، قبل أن يعادل الحمدان من ركلّة حرة نفذها بإتقان في الزاوية البعيدة (90+1).

وخاض «الأخضر» معسكرا يهدف إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية استعدادا لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 الذي يواجه خلاله منتخبي إندونيسيا والعراق، في أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء بجدة.

وسبق للسعودية بقيادة مدربها الفرنسي هيرفيه رونار أن فازت في مباراة ودية أخرى في الرابع من الشهر الحالي على مقدونيا الشمالية 2-1.