نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو بديلا.. احتياطي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم موعدًا مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في السابعة بعد قليل، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن المدرب حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري عن تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل «كوكا»، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - مصطفى محمد

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، كما ستنقل عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة SSC السعودية.

يذكر أن المنتخب المصري يحتاج إلى الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.