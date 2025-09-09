نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام بوركينا فاسو

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي

محمد حمدي

أحمد عيد

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش