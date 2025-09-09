نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: “مش هنخلص من حسام وابراهيم حسن”.. وكرة القدم بها عدل بين اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم لن تكن سهلة، مشيرا إلى أن الوصول لكأس العالم أصبح على بعد خطوات.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سأنتقد حسام حسن عقب مباراة بوركينا فاسو بسبب عدم مشاركة لاعبي الزمالك مع المنتخب، ومش هنخلص مع حسام حسن وإبراهيم حسن لأنهم لعبوا كاس العالم وهم لاعبين والآن هما على رأس الجهاز الفني للفراعنة

وأضاف: لكن بوجه رسالتي إلى حسام حسن كرة القدم بها عدل، ونادي الزمالك كبير وبه لاعبين مميزين وأين هما من المشاركة مع المنتخب في المباريات الماضية.

وواصل: لماذا لا يشارك لاعبي الزمالك بصورة أساسية؟ هو نادي الزمالك مفيهوش لاعيبة وهو الزمالك بيلعب درجة تانية بسبب عدم مشاكرة حسام عبد المجيد ونزول دونجا متأخرا المباراة الماضية

وأختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: منتخب مصر به لاعبين مميزين، ومباراة بوركينا فاسو لن تكن سهلة على اللاعبين ولكن قادرين على تحقيق الفوز والصعود لكأس العالم.