نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي أبو جريشة: "حماس" حسام حسن أهم نقاط القوة للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية السابق، بالحماس الكبير الذي يمتلكه حسام حسن، مؤكدأ أنه أهم نقاط القوة للمنتخب أمام بوركينا فاسو.

وقال أبو جريشة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسام حسن مدرب كبير ولا يقل عن حسن شحاتة أو محمود الجوهري، وهو مدرب لديه حماس شيديد وهذا الحماس سيكون أهم نقاط القوة للاعبين المنتخب أمام بوركينا فاسو.

وأضاف: حسام حسن يمكنه أن ينقل هذا الحماس إلى اللاعبين، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، ومواجهة بوركينا لن تكون سهلة على الإطلاق.

وتابع: مواجهة بوركينا فاسو ليست سهلة ومتلكون لاعبين مميزين على أعلى مستوى ومحترفين، وتاريخ المواجهات ليست مؤشرا

وواصل: تي شيرت المنتخب غير أي تي شيرت انت تمثل منتخب مصر مش نادي والنادي يصغر أمام المنتخب والجميع يدعم حسام حسن خبراته تسمح له بتميثل منتخب مصر

وأختتم: انجازات حسن شحاتة لن تتكرر ولكن حسام حسن لا يقل عن الجوهري وحسن شحاتة وحماس حسام حسن أهم نقاط قوة منتخب مصر للاعبين

