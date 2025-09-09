نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر إيزاك يتحدث عن انتقاله المثير للجدل لليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شدد ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أن "الصورة ليست كاملة" لدى الجميع بشأن انتقاله المثير للجدل من نيوكاسل يونايتد.

وبعد إتمام صفقة انتقاله القياسية في الأول من سبتمبر الجاري، قال إيزاك إنه أراد "التعبير عن امتنانه" لزملائه السابقين في نيوكاسل، وجهازه الفني، وجماهيره.

ومع ذلك، عندما بدا أن صفقة انتقاله باءت بالفشل قبل أسبوعين، نشر المهاجم السويدي بيانا شديد اللهجة على حسابه في تطبيق (إنستجرام)، زعم فيه أن الوعود قد نُكثت، وأن صمته "سمح للناس بطرح روايتهم الخاصة للأحداث".

أضاف صاحب أغلى صفقة في تاريخ الأندية البريطانية لوسائل الإعلام السويدية بعد هزيمة بلاده صفر / 2 أمام منتخب كوسوفو: "من الواضح أن الصورة ليست كاملة لدى الجميع، لكن هذا أمر يمكن تأجيله لوقت لاحق".

أشار إيزاك في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "هذا جزء من كرة القدم. لا أستطيع التحكم بكل ما يقال أو يكتب، لكنني سعيد بانضمامي لليفربول. هذا ما كنت أريده، وأنا سعيد بذلك".

وتابع "هناك الكثير لمناقشته، ويمكن الحديث عنه طويلا. لقد كان درسا قيما، وأنا سعيد بالنتيجة النهائية".

وكشف "أنا سعيد وفخور بكوني لاعبا في ليفربول. لا أريد الخوض في التفاصيل أو الحديث كثيرا عن هذا الوضع. لقد انتهى، لكنني لم أواجه أي مشاكل قط".

واختتم مهاجم منتخب السويد حديثه قائلا "لقد كان وضعا جديدا نسبيا بالنسبة لي، لكنك دائما ما تتعلم وتتطور ذهنيا خارج الملعب أيضا".

ويستعد إيزاك للتدريب مع زملائه الجدد لأول مرة هذا الأسبوع بعد عودته من فترة التوقف الدولي بعد انتقاله مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ومن المرجح أن يكون ضمن تشكيلة الفريق في رحلته لملاقاة مضيفه بيرنلي، يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي الممتاز.