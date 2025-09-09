نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للكبار بالبرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعد المشاركة في بطولة العالم السابعة عشر للكبار ساندا وأساليب التي أقيمت في البرازيل خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري وحصد خلالها الفراعنة 3 ميداليات متنوعة.

بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للكبار بالبرازيل

حصد البطل علي ناصر الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات وزن 48 كجم، كما حصد البطل أحمد شلبي المركز الثني والميدالية الفضية في منافسات وزن + 100 كجم، كما حصدت البطلة منة الله محمد الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم.

كان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور محمد الدمياطي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، اللواء أحمد جاد مدير المنتخبات الوطنية للووشو كونغ فو.

كما حقق لاعبونا ولاعباتنا فى الأساليب مراكز متقدمة ضمن أفضل عشرة على مستوى العالم، في إنجاز كبير يحسب لمصر والاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى والجهاز الفني.

شارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن، وفي منافسات الأساليب شارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

ضمت بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا، كما ضمت البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.

