أستراليا تفوز على نيوزيلندا بثلاثية وديا

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب أستراليا لكرة القدم انتصارا معنويا 3 / 1 على منتخب نيوزيلندا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء.

وافتتح محمد توريه التسجيل لمنتخب أستراليا في الدقيقة 35، قبل أن يضيف نيستوري أرانكوندا الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وقلص كريس وود الفارق بتسجيله هدف منتخب نيوزيلندا الوحيد في الدقيقة 57، لكن سرعان ما عاد توريه لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لأستراليا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60.

يذكر أن المنتخبين حجزا مقعديهما في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.