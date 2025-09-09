نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كابيلو يحسم اختياراته للكرة الذهبية ويوجه نصائح إلى ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو بتصريحات مثيرة للجدل بشأن جائزة الكرة الذهبية 2025، مؤكدًا أنه يملك مرشحه المفضل وقائمته لأفضل ثلاثة لاعبين في العالم هذا العام، مع إشارة خاصة لنجمي ريال مدريد.

كابيلو قال بوضوح:"سأصوّت لصالح لامين يامال للفوز بالكرة الذهبية. أولًا يامال، ثم فينيسيوس، وبعده مبابي. يامال يمتلك الكثير من الجودة ويمكنه التحسن كثيرًا، لكنه لا يملك بعد العبقرية التي تميز الأساطير. ميسي أو مارادونا كانوا يفعلون أشياء لا يمكن لأحد أن يتخيلها. لا أتحدث عن الأرقام، بل عن الإبداع. كريستيانو رونالدو لاعب مذهل، سجل أكثر من الجميع، لكنه لا يمكن أن يكون ميسي أو مارادونا".

تصريحات كابيلو وضعت فينيسيوس، الذي مر بموسم متذبذب، فوق مبابي المتوَّج بالحذاء الذهبي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

موعد الحسم في باريس

من المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس في 22 سبتمبر حفل الكرة الذهبية، حيث يترقب عشاق كرة القدم معرفة هوية خليفة الإسباني رودري الفائز بجائزة العام الماضي. ورغم تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أكثر من عقد بفضل عمل المدرب لويس إنريكي، فإن أسماء مثل ديمبيلي وفيتينيا لم تجد لها مكانًا في قائمة كابيلو.

رسالة خاصة إلى ريال مدريد

كابيلو لم يكتفِ بترشيحاته للكرة الذهبية، بل وجه نصائح مباشرة إلى مدرب ريال مدريد الحالي، قائلًا: "ما فعله جيد، لكنه يجب أن يعرف أن قيادة ريال مدريد مختلفة تمامًا وأصعب بكثير. الفريق يحتاج إلى توازن أكبر. وصول مبابي، فينيسيوس وبيلينغهام منح الفريق قوة بدنية وفنية هائلة، لكن ذلك لم يساعد في تحقيق الانسجام المطلوب. التحدي الحقيقي أمام المدرب هو إيجاد هذا التوازن".

بهذا يكون كابيلو قد فتح باب النقاش مجددًا حول مستقبل ريال مدريد وطموحاته الأوروبية، في وقت يستعد فيه النادي للمنافسة على كل الألقاب تحت قيادة تشكيلة مدججة بالنجوم.

