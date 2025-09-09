الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد المنتخب الفرنسي لخوض منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للموسم الكروي الحالي، عندما يواجه نظيره منتخب أيسلندا.

كيليان مبابي.. موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

تصاعدت معدلات محركات البحث في جوجل من جميع عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية، لمعرفة موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة للقاء المرتقب، ونرصد معكم التفاصيل الهامة للمباراة النارية.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم، مساء اليوم الثلاثاء، وذالك في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر إلا الربع مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

وقد تقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وبالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم.

وجدير بالذكر أن منتخب فرنسا بدأت مشوارها في التصفيات بانتصار قوي على أوكرانيا بنتيجة 2-0، افتتح دومينيك أوليز التسجيل ومن ثم أحرز كيليان مبابي هدف الفوز في الدقيقة 82.

وعلى الجانب الآخر، فإن منتخب أيسلندا، فقد حققت فوزاً ساحقاً على أذربيجان 5-0، ما منحها مؤقتاً صدارة المجموعة بفارق الأهداف.