نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يتعادل ايجابيا مع التشيك وديا استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره التشيك ايجابيا بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مالشوفيتسا (كارلوف) وديا ضمن استعداداته لخوض تصفيات كأس العالم.

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره التشيك برتم سريع وسجل توماس خوري الهدف الأول للتشيك في الدقيقة 21 من ضربة جزاء وحاول السعودية التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان السعودية قريب من هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وحاول كذلك التشيك تسجيل الهدف الثاني ثم سجل عبدالله الحمدان التعادل في الدقيقة 90 وحاول تسجيل الهدف الثاني والفوز باللقاء ولكن لم يستطيع وانتهى 1/1.