نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل حلم دوري نايل.. لشبونة جروب ترعي فريق سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فى خطوة كبيرة وضخمة لأحد أبرز شركات التسويق والاستثمار الرياضي، قامت لشبونة جروب بتوقيع عقود رعاية الفريق الأول بنادي سوهاج من أجل تحقيق حلم جماهير المحافظة والصعيد بأن يعود فريق سوهاج لدوري نايل مرة أخري بعد موسم ٢٠٠٢.



لشبونة جروب ممثلة فى السيد / أحمد الحسيني رئيس مجلس الإدارة، والكابتن / ربيع ياسين المدير الرياضي للمجموعة وواحد من أبرز الأسماء الكروية فى تاريخ كرة القدم المصرية، وكابتن مصطفي محمود الشهير ب " عفروتو " نجم الأهلي السابق والعضو المنتدب للمجموعة أجتمعوا مع المهندس / محمد علي ربيع رئيس نادي سوهاج والسيد / أيمن حسني أمين الصندوق بالنادي وكذلك بقية أعضاء المجلس واتفقوا على كافة البنود الخاصة بعقد الرعاية وكذلك الاستراتيجية التى سيتم العمل بها خلال الموسم الجديد، وذلك من أجل هدف واحد وهو الصعود.

ويعد فريق سوهاج أحد أعرق الأندية بمصر وثالث الأندية تأسيسا بعد المنيا وأسوان، حيث تم تأسيسه عام ١٩٣١.

كما قدم العديد من الأسماء الكروية التى أثرت الحياة الكروية بالصعيد وفى مصر.