فوز الألومنيوم والأقصر وسوهاج وشبان قنا بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مجموعتين الصعيد للجولة الأولى لدوري الممتاز ب عن فوز فريق الالومنيوم في الدقائق الأخيرة على فريق مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم سوهاج بهدف ميشو صديق وتمكن حسام جلال من تسجيل هدفين للالومنيوم في الدقائق الاخيرة من المباراة.

- فوز فريق الاقصر على فريق النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف تقدم فريق الاقصر بهدف في الشوط الأول عن طريق كمارا وتعادل النيجيري كوتسي للنصر للتعدين وتمكن مصطفى اوتاكا من تسجيل الهدف الثاني للاقصر.

- فوز فريق سوهاج على فريق البداري بهدفين نظيفين سجلهما أحمد وجيه في الشوط الثاني.

- فوز فريق شبان قنا على فريق مكادي بهدفين دون رد سجلهما برايت من ركلة جزاء في الشوط الأول واضاف شبان قنا الهدف الثاني في الشوط الثاني.

- فوز فريق المدينة المنورة على فريق قفط بهدف دون رد سجله عطيتومن ركلة جزاء.

- فوز فريق مركز شباب ادفو على فريق قرص بهدف دون رد سجله أحمد عبد ربه.

- تعادل فريق المراغه مع فريق طهطا بهدف لمثله تقدم فريق المراغه بهدف سعودي في الشوط الأول وتعادل عاصم لطهطا في الشوط الثاني.



-المجموعة (ب)

ـ فوز فريق ‏الإعلاميين على فريق سيلا بهدف دون رد سجله اسلام زيكا.

- فوز فريق كسكادا على فريق ‏نجوم مصر بهدف دون رد سجله محمد نبيل رامبو.

فوز فريق ناصر الفكرية على فريق بني مزار ‏ بهدفين نظيفين سجلهما عبده معتصم.

ـ تعادل مصر المقاصة مع تيم إف سي بهدف لمثله تقدم فريق تيم إف سي بهدف ابراهيم كمال في الشوط الأول وتعادل الزاهي عبد الله في الشوط الثاني.

ـ تعادل تليفونات بني سويف مع ‏فريق الفيوم سلبيًا.

- تعادل فريق المنيا مع فريق جولدن جيت سلبيًا.

ستقام غدًا الثلاثاء آخر ‏مباريات هذه الجولة بين ملوي ومركز ‏شباب طامية.

