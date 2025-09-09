نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو لجنة الطيران يتقدم بالإستقالة لوزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المستشار محمد أحمد أحمد مسعود، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الطيران، بإستقالة مسببه للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتى جاء فيها عدد من المخالفات من خلال قرارات منفرده لرئيس اللجنة السيد وليد مراد إسماعيل، والذى بسببها تعرض النادي لإهدار فى المال العام مع تكليف أشخاص دون صفة لتولي مناصب إدارية ومالية دون مشاركة رأى اللجنة فى اتخاذ القرارات حيث شملت الإستقالة أسباب عديدة.

أولًا.. مخالفة أحكام القانون واللائحة الإسترشادية فى الإنفراد بالقرارات والمصروفات الإدارية، ومنها قيام رئيس اللجنة بتوقيع عقود مع لاعبين ومدربين وتخصيص مبالغ مالية لا تتماشى مع إمكانيات النادي دون الرجوع أو العرض على اللجنة.

ثالنيًا.. إهدار المال العام دون سند قانوني، حيث تم التعاقد مع لاعبين دون إكتمال أوراقهم مثل البطاقة الدولية، ولم يشاركوا فعليًا مما تسبب فى تحميل النادي أعباء مالية دون اى تحقيق عائد رياضي.

ثالثًا.. تعطيل تشكيل المكتب التنفيذي ورفض الإلتزام بالهيكل التنظيمي.

رابعًا.. تهميش اللجنة وتعطيل إجتماعاتها الدورية

خامسًا.. صرف مكأفات ومخصصات وبدلات دون العرض على اللجنة منها مكافأت غير قانونية لموظفين فى المديرية.

سادسًا.. منح سلطات لأشخاص غير ذوي صفه رسمية بالنادي.

سابعًا.. الإستمرار في إقصاء أعضاء اللجنة من اتخاذ القرارات، ورفض رئيس اللجنة الإعتراف بدورهم، وأدلى بتصريحات تهين الصفه التى أولى لهم القرار الوزاري، مما يخل بمبدأ المسئولية الجماعية المنصوص عليها فى اللائحة.