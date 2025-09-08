نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بني سويف والفيوم ' حبايب ' بافتتاحية القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة تليفونات بني سويف أمام نظيره فريق الفيوم بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب اتحاد الشرطة بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى "ب" شمال الصعيد بدوري القسم الثاني ' ب '

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات على مدار شوطي اللقاء دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة في مستهل مشواره بالبطولة.

ويقود تليفونات بني سويف فنيًا وليد جابر، بينما يأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة لتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة بالمجموعة.

بهذه النتيجة حصد كل من تليفونات بني سويف والفيوم أول نقطة لهما في رصيدهما بالموسم الجديد.