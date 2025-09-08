نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة غينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتخب الجزائري عن تشكيلته لمواجهة نظيره الغيني بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الرباط في المغرب.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة مجموعته برصيد 18 نقطة متقدما على أول ملاحقيه موزمبيق بفارق 4 نقاط.



وبإمكان محاربو الصحراء اقتطاع تذكرة المونديال خلال هذه الجولة بشرط تحقيق نتيجة إيجابية بجانب حصول نتائج تخدمه في باقي المباريات.

من المقرر أن يخوض منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز.

خط الدفاع: جوان حجام، محمد الأمين توغاي، عيسى ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: زيروكي، شايبي، هشام بوداوي.

خط الهجوم: رياض محرز، محمد أمين عمورة، بن رحمه