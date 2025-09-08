الدراج آدني وليمـيان يحصد لقب المرحلة الثانية لطواف صلالة الدولي

توج الدراج آدني وليمـيان من فريق تيرينجانو سايكلنج الماليزي بلقب المرحلة الثانية من «طواف صلالة الدولي 2025» للدراجات الهوائية في نسخته الخامسة، والذي تنظمه بلدية ظفار بالشراكة مع الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، بينما حل الدراج تيكلي أليمايو من فريق أماني السلوفيني في المركز الثاني، وجاء الدراج نيكولاس سيسلر من فريق فيكتوريا سبورتس برو الفلبيني، وحصل فريق تيرينجانو سايكلنج الماليزي على لقب أفضل فريق في المرحلة. وحصل الدراج آدني وليمـيان من فريق تيرينجانو سايكلنج الماليزي على القميص الذهبي باسم بلدية ظفار لتصدره الترتيب العام، وحصل نفس الدراج آدني وليمـيان من فريق تيرينجانو سايكلنج الماليزي على القميص الأخضر باسم شركة محسن حيدر درويش لتصدره بالنقاط، بينما حصل الدراج ياسين حمزة من فريق مادار برو الجزائري على القميص الرمادي (الشرس) باسم مستشفى بدر السماء، أما القميص الأبيض باسم واحة عُمان وذلك تحت 23 عامًا فقد حصل عليه الدراج عبدالله جاسم من منتخب الإمارات.

منافسة كبيرة

وانطلقت المرحلة الثانية من الطواف وسط منافسة كبيرة من المشاركين، والبداية من قلعة طاقة مرورًا بطاقة ومرباط، ثم شلالات مرباط، والاتجاه إلى بحر مرباط، بعدها المرور بدوار مرباط، والاتجاه إلى قلعة مرباط، مرورًا بكثبان مرباط الرملية، ثم العودة لدوار طاقة، ثم الاتجاه إلى دوار نشيب، ثم حمران، مرورًا بدوار المعمورة، يليه طريق صحلنوت، ثم الاتجاه إلى دوار حاشر ثم حديقة حجيف والمرور بمسجد جالوت، قبل الوصول إلى نقطة الختام في حجيف، لمسافة إجمالية تبلغ 132 كيلومترًا.

وكانت المرحلة الأولى من الطواف قد توج بلقبها الدراج عبدالله جاسم من منتخب الإمارات، بينما حل الدراج ماتياس بريجنهوي - فريق تيرينجانو سايكلنج في المركز الثاني، وجاء الدراج ساراوت سيري روناشاي من منتخب تايلند في المركز الثالث، وحصل منتخب الإمارات على لقب أفضل فريق في المرحلة. كما حصل الدراج عبدالله جاسم من منتخب الإمارات على القميص الذهبي باسم بلدية ظفار لتصدره الترتيب العام، وحصل كذلك على القميص الأخضر باسم شركة محسن حيدر درويش لتصدره بالنقاط، بينما تألق دراج المنتخب الوطني محمد الوهيبي بحصوله على القميص الرمادي (الشرس) باسم مستشفى بدر السماء، أما القميص الأبيض باسم واحة عُمان وذلك تحت 23 عامًا فقد حصل عليه الدراج عبدالله جاسم من منتخب الإمارات.

وتتكون النسخة الخامسة من الطواف من 4 مراحل، حيث أقيمت أمس الأول المرحلة الأولى من عين رزات إلى نقطة الختام في خور روري لمسافة إجمالية تبلغ 108 كيلومترات، بينما أقيمت يوم أمس الاثنين المرحلة الثانية لمسافة إجمالية 132 كيلومترًا، أما المرحلة الثالثة فستقام اليوم الثلاثاء لمسافة إجمالية 154 كيلومترًا، ويختتم الطواف غدًا الأربعاء بإقامة المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة إجمالية 120 كيلومترًا.

ويشارك في النسخة الخامسة لـ«طواف صلالة الدولي 2025» للدراجات الهوائية 15 فريقًا إقليميًّا وعالميًا، وهي: منتخبنا الوطني، والمنتخب السعودي، والمنتخب الإماراتي، والمنتخب البحريني، والمنتخب التايلندي، والفرق القارية وهي: مادار برو الجزائري، وجاكرتا برو الإندونيسي، وفيكتوريا سبورتس برو الفلبيني، وترينجانو للدراجات الماليزي، وأماني السلوفيني، و7 إلفن كليك رودبايك الفلبيني، وشيمانو ريسينج الياباني، وروجاي إنشورانس التايلندي، والأوروبي سايكلنج، وفلاندرز البلجيكي.

ويأتي تنظيم الطواف في توقيت استثنائي يتزامن مع موسم الخريف في محافظة ظفار، المعروف بأجوائه المعتدلة ومناخه الفريد في المنطقة؛ ليمنح المتسابقين والجماهير تجربة استثنائية تجمع بين روعة المنافسة الرياضية ومتعة الاستكشاف السياحي؛ فالطريق الذي يعبر الجبال الخضراء والشواطئ الممتدة والمعالم التاريخية يعكس لوحة متكاملة للتنوع الطبيعي والثقافي الذي تتميز به سلطنة عُمان، الأمر الذي يعزز جاذبية المحافظة كوجهة سياحية عالمية.