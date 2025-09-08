نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن رمضان يقود تونس للتأهل إلى كأس العالم بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بهدف نظيف، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت أحداث مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مالابو الجديد في غينيا الاستوائية.

أحداث مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة بسجال على الكرة بين لاعبي المنتخبين، دون وجود خطورة حقيقية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب تونس الاستحواذ على الكرة في ظل وجود الضغط القوي الذي فرضه لاعبي منتخب غينيا الاستوائية.

وفي الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني، شارك محمد علي بن رمضان نجم خط وسط الأهلي في المباراة بدلا من فرجاني ساسي.

ثم سجل محمد علي بن رمضان هدف الفوز لصالح منتخب تونس في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع، بأسيست من فراس شواط.