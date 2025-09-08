خسارة ودية ثقيلة لقطر أمام ضيفتها روسيا

الدوحة ـ أ.ف.ب: مني المنتخب القطري لكرة القدم بخسارة ودية ثقيلة أمام ضيفه الروسي 1–4 ، وذلك في إطار تحضيراته لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026. وسجل للمنتخب الروسي كل من الكسندر جولفين (33) وماتفي كسيلياك (35) وايفان سيرجيف (45) واليكسي ميرانتشوك (69)، فيما سجل هدف قطر الوحيد أكرم عفيف (62). والاختبار هو الثاني لـ«العنابي» خلال النافذة الدولية للشهر الحالي، بعدما سبق له التعادل مع نظيره البحريني 2–2 الأربعاء، فيما تعادل المنتخب الروسي، المستبعد من المشاركة في البطولات الرسمية من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي بسبب غزو أوكرانيا، سلبا مع المنتخب الأردني المتأهل الى المونديال. وزادت الضغوط على المدرب الإسباني لقطر خولن لوبيتجي بسبب تواضع الأداء الدفاعي لبطل آسيا عامي 2019 و2023 الذي استقبل 9 أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة. وقال لاعب المنتخب القطري طارق سلمان «نشعر بالأسف على خسارة ثقيلة على أرضنا وبين جماهيرنا، ارتكبنا أخطاء كثيرة وكبيرة في شوط أول يجب ان يُمحى من ذاكرتنا»، مضيفا «في الشوط الثاني لعبنا بالخطة المناسبة وبالتشكيل المناسب، وظهرنا بالشكل المطلوب وسجلنا هدفا ولم نسمح للمنتخب الروسي بتسجيل أكثر من هدف، واعتقد ان تلك هي الصورة التي يجب ان نظهر عليها في المنافسات الرسمية». وهيمن المنتخب الروسي على الشوط الأول واستطاع ان يتقدم عبر جوليفين لاعب موناكو الفرنسي الذي استقبل عرضية الكيسي بيتركوف وحولها بالكعب الى الشباك (32). وضاعف المنتخب الروسي النتيجة بسرعة عبر كسيلياك الذي استقبل عرضية دانيال كروغوف وحولها برأسه للمرمى (35). وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل سيرجيف الهدف الثالث عندما تابع تسديدة بيتركوف المرتدة من الحارس مشعل برشم واعادها للمرمى (45). ورغم تحسن مستوى أصحاب الأرض وتقليصهم الفارق عبر عفيف بعد تمريرة محمد مناعي (62)، الا ان الضيوف أضافوا هدفا رابعا عبر مارينتشوك (69). ووضعت قرعة الملحق الآسيوي المنتخب القطري في مجموعة أولى أشبه بكأس خليجية مصغرة رفقة منتخبنا الوطني ومنتخب الإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وأندونيسيا. وتستضيف قطر والسعودية مجموعتيهما بنظام التجمع من مباراة واحدة بين 8 و14 الشهر المقبل، حيث يأمل الأول بالمشاركة الثانية تواليا والأخضر للمرة السابعة. وحسب نظام الملحق، يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليلتحقا باليابان وكوريا الجنوبية وايران والاردن واوزبكستان واستراليا التي حجزت بطاقتها من الدور الثالث. أما بالنسبة لأصحاب المركز الثاني في كل من المجموعتين، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.