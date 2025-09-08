الانتهاء من تجهيز ميدان الفروسية ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

انتهت جمعية بهلاء للفروسية من تجهيز ميدان الفروسية المجاور لسيح الشامخات بأول بوابة عملية لانطلاق الخيل في السباقات، وذلك لأول مرة على مستوى لجان الفروسية بسلطنة عمان وتم نقلها وتثبيتها بالميدان. وتُعد البوابة الأولى من نوعها التي يتم تصنيعها على مستوى ولايات سلطنة عمان، حيث استغرق العمل على إنشائها ستة أشهر كاملة بإشراف مجموعة من الفرسان وبدعم من جمعية بهلاء للفروسية، وذلك من منطلق التجويد في السباقات الرياضية حفاظًا على الموروث العريق لهذه الرياضة الأصيلة والبوابة، أو ما يُعرف بالقفص عبارة عن هيكل معدني مقسم إلى صناديق متجاورة، مخصص لكل حصان صندوق واحد، وتُفتح أبوابها في لحظة واحدة عند إعطاء إشارة البداية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجياد وعدالة السباق، كما جُهزت الجوانب بمواد لينة مثل الإسفنج والمطاط لحماية الخيل من الإصابات عند الاحتكاك.

وأكد عبدالله بن سعيد المعني رئيس جمعية بهلاء للفروسية، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تطوير رياضة الفروسية بالولاية، وأضاف قائلا: نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الجمعية وأبناء الولاية على صون الموروث الأصيل وتعزيز البنية الأساسية لميدان الفروسية، مؤكدا وجود هذه البوابة سيسهم في رفع مستوى المنافسات وستكون انطلاقة الفرسان في سهولة وأمان وسرعة. وأشار إلى أن الجمعية ماضية في تنفيذ مزيد من الفعاليات التنافسية التي تدعم رياضة الفروسية في ولاية بهلاء وولايات محافظة الداخلية وتعزز مشاركة الفرسان في هذا المجال الرياضي العريق.