نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الشيبي» أساسي.. تشكيل المغرب في مواجهة منتخب زامبيا بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل منتخب المغرب في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضيفا على نظيره الزامبي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن تشكيل أسود الأطلس في مواجهة زامبيا، والذي جاء على على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: محمد الشيبي، جواد ياميق، آدم مآسينا، يوسف بلعماري.



خط الوسط: سفيان أمرابط، نيل العيناوي، بلال الخنوس.



خط الهجوم: حمزة إكمان، يوسف النصيري، إلياس بن صغير.



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

يذكر أن منتخب المغرب نجح في تحقيق الوصول إلى بطولة كأس العالم في النسخة القادمة، وذلك بعد الفوز على نظيره النيجر بخماسية نظيفة، في مباراة الجولة الماضية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.