نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تونس الرسمي أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم.. موقف بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب غينيا الاستوائية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تونس الرسمي أمام غينيا الاستوائية

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: مرتضى بن وناس – منتصر الطالبي – ديلون برون – يان فاليري.

خط الوسط: فرجاني ساسي – العيدوني – حنبعل المجبري.

خط الهجوم: سعد – إلياس عاشوري – حازم المستوري

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

