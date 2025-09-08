نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يواجه الدومينيكان في ختام أول معسكر تدريبي لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم منتخب الأردن لكرة القدم معسكره التدريبي الأول في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة ودية مع ضيفه منتخب جمهورية الدومينيكان، الثلاثاء في استاد عمان الدولي.

ويخوض "النشامى" مواجهة الدومينيكان بمعنويات مرتفعة بعد العودة من روسيا بالتعادل 0-0، بعد أداء جيد أشاد به المدير الفني المغربي جمال سلامي، وهو الذي أكد في تصريحات صحافية ان مباراة الدومينيكان ستشهد تغييرات في التشكيلة الأساسية وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين البدلاء.

ويعود لصفوف الأردن لاعب وسط سيلانغور الماليزي نور الروابدة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، بينما قرر سلامي استبعاد اللاعب الشاب أنس بدوي بسبب الإصابة.

ويحتل الأردن راهنا المركز 64 عالميًا بينما يحتل منتخب جمهورية الدومينيكان المركز 142.

وينتظر أن تشهد الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل المرحلة الثانية من الاستعداد وتسبق المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر المُقررة من 1 إلى 18 ديسمبر والتي أوقعته قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

وتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بقيادة سلامي يوم الخامس من يونيو الماضي، إلى جانب كوريا الجنوبية وعن المجموعة الثانية من الدور الثالث لتصفيات قارة آسيا.

ويعول الأردن على مجموعة من المحترفين على غرار موسى التعمري (رين الفرنسي) وصاحب 84 مباراة دولية والذي ارتدى شارة القائد لأول مرة أمام روسيا، إضافة إلى يزن العرب (سيول الكوري الجنوبي)، يزن النعيمات (العربي القطري)، علي علوان (الكرمه العراقي)، نزار الرشدان (الزوراء العراقي)، محمود مرضي (دبا الفجيرة الإماراتي)، عبدالله نصيب (الزوراء العراقي)، مهند ابو طه (القوة الجوية العراقي) ومحمد ابو حشيش (زاخو العراقي).