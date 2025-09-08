نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب العراق يحصد لقب كأس ملك تايلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج المنتخب العراقي بلقب كأس ملك تايلاند لكرة القدم بعد فوزه بتسعة لاعبين على نظيره التايلاندي 1 /صفر أمس الأحد في النهائي.

منتخب العراق يحصد لقب كأس ملك تايلاند

وواصل مهند علي تألقه بعدما سجل هدفين خلال الفوز 2 /1 على هونج كونج، إذ أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75 بعد تمريرة من إبراهيم بايش.

وبعدها بدقيقتين فقط تعرض فرانس بوتروس لاعب منتخب العراق للطرد وفي الوقت بدل الضائع لحق به مهند علي إلى خارج الملعب.

وحقق منتخب العراق لقبه الثاني في البطولة بعد أن فاز أيضًا بنسخة عام 2023.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، استفاد منتخب هونج كونج من النقص العددي لمنتخب فيجي الذي لعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 22، ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 8 /صفر.

وسجل يو جوي ين وجونينيو هدفين لكل منهما، وأضاف كل من رافاييل ميركيس، وإيفرتون كامارجو، وفيليب تشان سيو كوان هدفًا لكل منهم، فيما أحرز منتخب فيجي هدفًا بالخطأ في مرماه عبر محمد أيمن.