هونيس يتحسر على فشل بايرن في ضم فيرتز وفولتمايد

تحسر أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني على فشل فريقه في ضم فلوريان فيرتز ونيك فولتمايد، لكن في الوقت ذاته أبدى رضاه عن القوام الحالي لفريقه.

وانتقل فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية، والأمر ذاته بالنسبة لنيك فولتمايد الذي رحل عن شتوتجارت وانضم إلى نيوكاسل يونايتد.

وقال هونيس المشهور بصراحته المطلقة لقناة "شبورت 1 دوبل باس" "بالطبع كنا نرغب في ضم فيرتز، لكننا نعرف ما لدينا من سيولة نقدية، هذا لا يقل أهمية عن النجاح الرياضي، برشلونة مثال ينبغي ان يؤخذ في الحسبان، إذا قمت بالشراء فاشتر ببذخ، وفجأة ستجد نفسك مدينا بملايين اليورو" وذلك في معرض انتقاده للنادي الإسباني زإدارته المالية.

وأضاف "كان لدينا 55 مليونا لضم فولتمايد، لكن شتوتجارت طلب 75 مليونا، ثم قدم نيوكاسل عرضًا بقيمة 90 مليونًا، هذا يشبه الاحتكار".

ورغم الشكاوى حول سوق الانتقالات والوضع الاقتصادي في عالم كرة القدم، أكد هونيس امتلاك بايرن ميونخ فريقا قويا للغاية.