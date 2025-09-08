نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة غانا ومالي اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب غانا مساء اليوم الإثنين نظيره المالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب أكرا الرياضي بدولة غانا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC 2 HD السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي السعودي أحمد النفسية.

موقف المنتخبين في التصفيات

يقع المنتخب الغاني في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك برصيد 16 نقطة، بينما يأتي منتخب مالي في المرتبة الرابعة من المجموعة برصيد 12 نقطة.

يذكر أن منتخب غانا تعادل للمرة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بهدف لمثله أمام منتخب تشاد، في مباراة الجولة الماضية، بينما حقق منتخب مالي الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره جزر القمر.

