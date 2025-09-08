نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل: إنجلترا جاهزة للاختبار الأصعب ضد صربيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المدرب الألماني توماس توخيل أن منتخب إنجلترا مستعد لمواجهة صربيا في بلجراد ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشددًا على أن اللقاء سيكون الأصعب حتى الآن في مشوار "الأسود الثلاثة".

وأوضح توخيل أن المنتخب الصربي يعتمد على القوة البدنية والدفاع المنظم بخطة 5-4-1، مع مهاجمين أصحاب طول وقوة، ما يجعل المواجهة مليئة بالتحديات.

وأضاف أن فريقه عمل طوال الأسبوع على تطوير أنماط اللعب وتحقيق وضوح أكبر في الأداء الجماعي، مشيرًا إلى أن التكيف مع أجواء الملعب والظروف الصعبة سيكون مفتاح النجاح.

كما أعلن أن هاري كاين سيبدأ المباراة أساسيًا، بعد أن غاب عن مواجهة أندورا الأخيرة.

توخيل ختم بالتأكيد أن إنجلترا ستدخل المباراة بتركيز عالٍ وطموح كبير لحصد النقاط.