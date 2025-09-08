نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونانا يوافق على الانضمام لفريق طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكر تقرير إعلامية أن أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وافق على الانتقال لصفوف فريق طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الصفقة لم تسحم بعد ولكن مصادر مقربة للاعب أشارت إلى أن الصفقة ستتم في الوقت المناسب لكي يشارك في مباراته أمام فناربخشة يوم 14 سبتمبر الجاري.

ومازالت فترة الانتقالات الصيفية في تركيا مفتوحة حتى يوم الجمعة المقبل، ما يترك وقتا لإتمام صفقة أونانا، الذي يتواجد حاليا في مهمة دولية مع منتخب الكاميرون

وارتبط اسم أونانا بنادي تركي آخر، هو جالطة سراي، الذي فضل التعاقد مع أوجورجان تشاكير.

وانضم تشاكير، الذي شارك أساسيا في فوز تركيا على جورجيا يوم الخميس الماضي بتصفيات كأس العالم، من طرابزون سبور في الثاني من سبتمبر، في صفقة قد تصل قيمتها في النهاية إلى 36 مليون يورو (2ر31 مليون جنيه إسترليني).

وكان طرابزون سبور يقيم البدائل منذ إتمام الصفقة، وذكرت مصادر بالنادي أنه يعتقد أن أونانا قد يكون له تأثير كبير.

كان السماح برحيل أونانا أو ألتاي بايندير مطروحا في مانشستر يونايتد منذ أن تعاقد النادي مع سيني لامنس من رويال أنتويرب في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.

ورغم أن مسؤولي مانشستر يونايتد شددوا على أن النادي مستعد لأن يتواجد أربعة حراس مرمى في قائمة الفريق الأول، فإن ذلك يتعارض مع رغبة المدرب روبن أموريم المعلنة في تقليص حجم القائمة في ظل غياب المشاركة الأوروبية.

يذكر أن توم هيتون هو الحارس الرابع في مانشستر يونايتد.