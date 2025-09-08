نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سويسرا وسلوفينيا اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب السلوفيني، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة سويسرا وسلوفينيا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب سانت جاكوب بارك، مباراة سويسرا وسلوفينيا مساء اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وسلوفينيا في تصفيات كأس العالم

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة سويسرا وسلوفينيا، مساء اليوم الإثنين على قناة بي إن سبورت 5، باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، كما يتولى مهمة التعليق الصوتي المعلق المميز محمد بركات.