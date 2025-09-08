نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر همام: المنتخب قادر على التأهل للمونديال من بوركينا فاسو.. ووليد صلاح الدين مكسب كبير للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن قادر على تخطي عقبة بوركينا فاسو وحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على بوركينا فاسو، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:



حسام حسن قادر على قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى المونديال، وكتابة التاريخ مع الفراعنة، وأرى أن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في واجادوجو رغم صعوبة المنافس ووجود جماهيره التي من المتوقع أن تملأ مدرجات ملعب المباراة.

وتطرق ماهر همام للحديث عن النادي الأهلي، قائلًا:

تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، مكسب كبير للنادي الأهلي، فقد حقق نجاحًا كبيرًا في هذا المنصب مع فريق زد، وهو قادر على لم شمل لاعبي الفريق والسيطرة على غرفة الملابس.