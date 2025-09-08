نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الميرغني: علامة استفهام حول مشاركة أسامة فيصل على حساب مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا، الجمعة 5 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب المنتخب الوطني على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء.

وقال أحمد الميرغني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



النتائج في هذه المرحلة أهم من الآداء، ولكن تراجع مستوى المنتخب الوطني هو نتاج طبيعي لانهيار المسابقات المحلية، فالدوري الممتاز أصبح من سيء إلى أسوأ.

وأضاف: المنتخب الوطني حقق المطلوب في مباراة إثيوبيا الماضية وحصد النقاط الثلاث ووسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط وهو أمر جيد يحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لكن هناك علامات استفهام كبيرة حول مشاركة أسامة فيصل في التشكيل الأساسي أمام إثيوبيا على حساب مصطفى محمد

وتابع: مصطفى محمد يسير بشكل مميز مع فريق نانت الفرنسي، وسجل هدفًا في المباراة الماضية أمام أوكسير، وكان لا بد من الدفع به أساسيًا بدلًا من أسامة فيصل، فهو قرار غير مفهوم بالنسبة لي.

وأتم: أتوقع مشاركة حسام عبد المجيد أمام بوركينا فاسو أساسيًا بدلًا من خالد صبحي، نظرًا لأن المباراة خارج الديار وتتطلب عناصر الخبرة التي لديها احتكاكات إفريقية من قبل، وهو ما يتوفر في مدافع الزمالك.