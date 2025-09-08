نتائج مباريات التصفيات الأوروبية

نتائج مباريات التصفيات الأوروبيةحقق منتخبا إسبانيا وبلجيكا انتصارين كبيرين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب كل من تركيا وكازاخستان بنفس النتيجة (6 - صفر) تواليا، فيما انتزعت ألمانيا فوزا مهما على إيرلندا الشمالية (3 - 1)، مساء الأحد.

في المباراة الأولى، حقق المنتخب الإسباني فوزه الثاني تواليا في المجموعة الخامسة على حساب مضيفه التركي بستة أهداف دون مقابل.

سجل الأهداف كل من بيدري هدفين في الدقيقتين (6، و62)، وميكيل ميرينو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (22، و45+ 1، و57)، وفيران توريس في الدقيقة (53).

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 6 نقاط، وتصدرت الترتيب العام للمجموعة وبفارق 3 نقاط عن كل من جورجيا التي فازت على بلغاريا (3 - صفر)، وتركيا التي تراجعت للمركز الثالث، فيما حلت بلغاريا رابعة بلا رصيد.

ولحساب المجموعة السابعة، فاز المنتخب الهولندي على نظيره الليتواني بنتيجة (3 - 2).

سجل أهداف المنتخب الهولندي كل من ممفيس ديباي في الدقيقتين 11 و63، وكونتين تيمبر في الدقيقة 33، فيما سجل هدفي ليتوانيا، جفيداس جينيتيس في الدقيقة 36، وإدفيناس جيردفينيس في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن كل من بولندا وفنلندا، بعد 4 مباريات خاضها كل منهما، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير من 5 مباريات بفارق نقطة عن منتخب مالطة المتذيل.

وفي مباراة أخرى، تغلب منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفه منتخب ليشتنشتاين بخماسية دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ويلز، بعد خوضهما 5 لقاءات.

ويتقدم منتخب مقدونيا الشمالية أيضا بفارق 4 نقاط أمام منتخب بلجيكا، صاحب المركز الرابع، الذي خاض 3 لقاءات فقط، ويلعب ضد ضيفه منتخب كازاخستان، صاحب المركز الرابع من 4 لقاءات برصيد 3 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وفي المباراة الأخرى، دون المنتخب البلجيكي فوزه الثالث في المجموعة العاشرة، وجاء على حساب ضيفه الكازاخي بستة أهداف.

وسجل الأهداف كل من كيفن دي بروين في الدقيقتين (42، و84)، وجيريمي دوكو في الدقيقتين (44، و 60)، ونيكولاس راسكين (د.51)، وتوماس مونيير (د.87).

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن ويلز الثالثة بنفس الرصيد من 5 مباريات، فيما احتفظت مقدونيا الشمالية التي فازت في وقت سابق اليوم على ليختنشتاين (5 - صفر) بموقعها في الصدارة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وتجمد رصيد كازاخستان عند 3 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع، وأمام ليختنشتاين صاحبة المركز الخامس بلا رصيد.

وحقق المنتخب الألماني فوزه الأول في التصفيات وجاء على حساب ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل سيرج جنابري ونديم أميري وفلوريان فيرتز في الدقائق (7، و69، و72) أهداف ألمانيا، وإيزاك برايس في الدقيقة (34) هدف إيرلندا الشمالية.

وفي نفس المجموعة، حققت سلوفاكيا فوزا ثانيا تواليا وجاء على حساب مضيفتها لوكسمبورغ بهدف وحيد سجله توماش ريجو في الدقيقة (90).

وبهذه النتائج، حصدت ألمانيا أول ثلاث نقاط لها في التصفيات بعد خسارتها في المباراة الأولى (صفر- 2) أمام سلوفاكيا متصدرة المجموعة برصيد 6 نقاط، لتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما جاءت لوكسمبورج رابعة بلا رصيد من النقاط.