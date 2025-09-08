منتخب اليمن يعبر عُمان إلى نهائي كأس الخليج
تأهل المنتخب اليمني للشباب إلى نهائي بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، بعد فوز مثير على نظيره العُماني 2 - صفر، يوم الأحد، في الدور نصف النهائي.
سجل هدفي الأحمر اليمني محمد البرواني في الدقيقة 45، وزيد الجراش في الدقيقة 90+8.
وكان منتخبنا الوطني قد نجح في حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على قطر والكويت.
ويلتقي الأحمر اليمني الشاب في المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء المقبل مع المنتخب السعودي الذي تأهل هو الآخر بعد تغلبه اليوم على العراق 2-1.
