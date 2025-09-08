نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جبل طارق وجزر ألفارو اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب جبل طارق الأول لكرة القدم مع نظيره جزر ألفارو مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "سبورتس بارك"، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب جبل طارق المركز الأخير في المجموعة الثانية عشر، دون نقاط، فيما يحتل منتخب جزر ألفارو المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة جبل طارق ضد جزر ألفارو في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة جبل طارق ضد جزر ألفارو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة جبل طارق ضد جزر ألفارو في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة جبل طارق ضد جزر ألفارو مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 7HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.