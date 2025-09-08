نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليونان والدنمارك اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب اليونان الأول لكرة القدم نظيره الدنمارك مساء اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب اليونان المركز صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة اليونان ضد الدنمارك في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة مباراة اليونان ضد الدنمارك اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اليونان ضد الدنمارك في تصفيات كأس العالم

تُنقل مباراة اليونان ضد الدنمارك مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.