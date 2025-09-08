نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: التأهل لكأس العالم إنجاز كبير ويجب عدم التصيد لحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاؤله بصعود المنتخب الوطني المصري الأول لبطولة كأس العالم.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: التأهل لكأس العالم إنجاز كبير، حتى وإن كان النظام الجديد أسهل إلى حد ما.

وتابع: أتعجب جدًا من حالة الهجوم الكبيرة على حسام حسن والادعاء بأن زيزو لم يصافحه عقب خروجه في مباراة إثيوبيا.

وواصل: حسام حسن هدفه تقديم وجوه جديدة في المنتخب مثل خالد صبحي وأسامة فيصل، والمنتخب سيصل إلى كأس العالم حتى لو خسر من بوركينا فاسو، ويجب عدم التصيد للمدير الفني للمنتخب