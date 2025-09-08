نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تقسو على تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إسبانيا فوزًا عريضًا على نظيره المنتخب التركي بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ارضية ملعب ميداش كونيه الكبرى، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مواجهة إسبانيا وتركيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

تمكن المنتخب الأسباني من تسجيل الهدف الأول مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول عن طريق المتألق بيدري، من صناعة نيكولاس ويليامز.

ثم أضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 22، بعد تمريرة متقنة من أوياروابال.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+1، عاد ميكيل ميرينو ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لمنتخبه، بعد تمريرة من أوياروابال.

وفي الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 53، بعد صناعة متقنة من لامين يامال.

وسجل ميكيل ميرينو الهدف الثالث له "هاتريك" والخامس للمنتخب الإسباني، بعد عرضية متقنة من لامين يامال.

وفي الدقيقة 62، نجح بيدري في تسجيل الهدف السادس لصالح منتخب إسبانيا، بعد تمريرة من أوياروابال.

وبتلك النتيجة، يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما تتوقف رصيد تركيا عند النقطة 3 نقاط في المرتبة الثالثة.