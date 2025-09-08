الرياضة

مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن إصابة حمدي فتحي وعدم سفره مع بعثة منتخب مصر وتجدد شكوى مهند لاشين من آلام في الظهر، جعل مروان عطية لاعب خط وسط يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو مؤكدا على أنه جاهز للعب بقوة في المباراة المقبلة.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن حسام حسن طلب من مروان عطية أن يكون في كامل تركيزه في التدريبات مع الجاهزية النفسية لخوض اللقاء، وستحسم الساعات القادمة وتحديدا التدريبات الأخيرة غدا، موقف المدير الفني النهائي من الدفع بمروان عطية.

وأضاف: "حسام حسن تحدث بشكل شخصي مع الثلاثي نبيل دونجا وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، وطلب منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية في حالة الاستعانة بهم أمام بوركينا فاسو، وهذا الأمر سيتحدد حال عدم جاهزية مهند لاشين".

